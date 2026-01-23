LVBP: ¿Cómo puede clasificar Caribes de Anzoátegui a la Final este viernes 23 de enero?

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui tiene pie y medio en la Gran Final. Este jueves 22 de enero, "La Tribu" derrotó de manera contundente a las Águilas del Zulia en Maracaibo, por pizarra de 11-3, para poner su récord en nueve victorias y cinco derrotas, para sacar juego y medio de distancia sobre el tercer lugar.

El equipo dirigido por Asdrúbal Cabrera ha mostrado un nivel ofensivo realmente apabullante, liderado por bateadores del calibre de Balbino Fuenmayor, Hernán Pérez, Diego Infante, Aldrem Corredor o Romer Cuadrado, quienes han sabido responder de enorme manera.

Precisamente, este buen momento ha puesto al equipo oriental a las puertas de alcanzar su primera final en cuatro años, y podrían lograrlo este mismo viernes 23 de enero en la Isla de Margarita. Para hacerlo, dependen totalmente de ellos mismos.

¿Qué necesita Caribes de Anzoátegui para clasificar a la Gran Final?

Para avanzar a la Gran Final de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Caribes de Anzoátegui necesita derrotar a los Bravos de Margarita en el Estadio de Guatamare. De lograrlo, los anzoatiguenses avanzarán a la definición por el campeonato.

Igualmente, Anzoátegui puede respirar con calma, ya que en el peor de los casos tienen asegurado disputar una jornada extra, lo que significa que no pueden quedar eliminados de manera directa en lo que queda de Round Robin. Se puede decir, con total certeza, que "La Tribu" está prácticamente metida en la instancia definitoria.