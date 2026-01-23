LVBP: José Pirela tendrá una larga recuperación tras su lesión en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia tendrán que cerrar la parte final del Round Robin sin una de sus principales figuras sobre el terreno de juego. La lesión del utility José Pirela no solo es una dura baja en lo deportivo, sino un golpe en lo anímico para el roster activo que está viendo acción en esta edición de la LVBP 2025/2026.

El pelotero de 36 años tiene una rotura del tendón de Aquiles en la pierna derecha. Este tipo de lesión es considerada una de las más complejas para los atletas profesionales, ya que compromete movilidad, estabilidad, explosividad, entre otros aspectos.

Al darse a conocer el diagnóstico, es inevitable que no pase por el quirófano para tener una total recuperación. Por lo tanto, y según el médico Arnaldo Machado, explicó que, aunque el panorama es delicado, el proceso puede avanzar de forma positiva si se siguen los tiempos correctos.

“Dentro de lo que permite esta lesión, la recuperación puede considerarse rápida. Estamos hablando de entre tres y seis meses para retomar entrenamientos básicos y trabajo físico”, señaló.

José Pirela – LVBP

Tomando en cuenta esto, las proyecciones médicas indican que el experimentado toletero no estaría disponible para compromisos oficiales durante todo el verano, apuntando su reincorporación deportiva hacia octubre de 2026, lo que sería su retorno a la LVBP siempre que no surjan contratiempos en el proceso de rehabilitación.

Sin embargo, la noticia resulta más que relevante por el momento que vive la franquicia en lo que ha sido esta postemporada. Su ausencia es una disminución de producción y de jerarquía para lo que resta en este round robin.

Finalmente, el nombre de José Pirela será uno de los temas más mencionados entre los fanáticos de las Águilas del Zulia por cómo pueda terminar esta fase de la postemporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.