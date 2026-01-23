LVBP: Magallanes no para de ganar gracias a su amuleto mexicano

Suscríbete a nuestros canales

Hace poco más de una semana, los Navegantes del Magallanes sufrieron dos bajas sumamente sensibles: Carlos Rodríguez y Leandro Pineda, ambos mandados a parar por sus organizaciones en Estados Unidos. Ante esta noticia, los filibusteros se movieron de manera inesperada, al contratar al infielder mexicano Carlos Sepúlveda.

Este movimiento dejó algo incrédula a la afición eléctrica, que esperaba, en dado caso, la llegada de un jardinero, por lo que la firma recibió críticas cuando fue anunciada. A pesar de esto, "Carleque" le ha dado la razón a la directiva magallanera en tan solo cinco encuentros.

De manera sensacional, Carlos Sepúlveda se ha convertido en todo un amuleto para los Navegantes del Magallanes. Desde su llegada, ha estabilizado el infield turco, ha sido una amenaza con el madero, y además, todavía no conoce la derrota con el uniforme naviero.

Carlos Sepúlveda, el amuleto del Magallanes

Carlos Sepúlveda hizo su debut con los Navegantes del Magallanes este pasado sábado 17 de enero, y lo hizo por todo lo alto. En su primer duelo, se fue de 4-1, con un sencillo, par de boletos y dos carreras anotadas, siendo clave en el triunfo de los suyos de manera dramática ante Cardenales de Lara.

Este juego marcó el inicio de una racha sumamente positiva para el Magallanes, de cinco triunfos de manera consecutiva. En ese período de tiempo, el mexicano ha logrado batear para una fantástica línea de .409/.500/.500/1.000, con nueve imparables y cuatro boletos en 26 apariciones al plato.

Por si fuera poco, Carlos Sepúlveda tiene también tres encuentros consecutivos con al menos una carrera impulsada, para acumular cuatro en lo que va de postemporada. También ha estado perfecto cubriendo el shortstop filibustero, por lo que se puede decir con certeza que es el amuleto de Yadier Molina.