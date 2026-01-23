Estos son los duelos pautados para la jornada de este viernes en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este viernes, 23 de enero de 2026, comienza la cuenta regresiva, para que finalice la etapa del Round Robin en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Por ende, esta jornada será sumamente importante y a continuación, te mostraremos los enfrentamientos que se llevarán a cabo.

Las dos plazas en las que se jugará pelota, serán Barquisimeto y Puerto La Cruz, mientras que a los Navegantes del Magallanes les corresponde descansar. Cabe destacar, que Caribes de Anzoátegui podría convertirse en el primer equipo clasificado a la gran final si logra sumar su décimo triunfo. Por su parte, en Lara se efectuará un choque de vida o muerte entre Águilas y Cardenales.

Juegos para hoy en el Round Robin de la LVBP:

- Águilas del Zulia vs Cardenales de Lara a las 7:00pm en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

- Bravos de Margarita vs Caribes de Anzoátegui a las 7:00pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.