LVBP: Caribes se impone y tiene un pie en la Gran Final

Los Caribes de Anzoátegui se ponen en las puertas de la Gran Final al vencer 11 a 3 a las Águilas del Zulia en Maracaibo. La Tribu desplegó toda su ofensiva para conseguir una victoria que les garantiza, por lo menos, un juego extra y buscarán su pase a la final mañana.

La fiesta oriental inició en la primera entrada, con un rally de cinco carreras con doble de Hernán Pérez, sencillo de Balbino Fuenmayor, tubey de Herlis Rodríguez y cuadrangular de Romer Cuadrado.

El Zulia reaccionó anotando una en el tercero con un rodado de Alí Castillo. Después, en el quinto, anotaron la segunda con elevado de sacrificio de Brainer Bonaci. La sexta de Caribes llegó en el sexto con sencillo al centro de Jesús Sucre.

En el séptimo, Alí Castillo produjo otra carrera con infield hit a la segunda base. En el séptimo, Caribes dio el golpe de gracia con par de dobles productivos de Carlos Mendoza y Hernán Pérez. Más tarde, en el noveno, Diego Infante puso el 11 a 3 con jonrón de tres carreras.

La victoria fue para Angel Cuenca (2-0) y la derrota para Delvis Alegre (0-1).