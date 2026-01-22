LVBP: Jackson Chourio tomó práctica de bateo en el nido

Suscríbete a nuestros canales

El grandeliga de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, tomó la tarde de hoy práctica de bateo en el Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo. El big leaguer estuvo dentro de la cueva anoche en la victoria de las Águilas del Zulia ante Caribes de Anzoátegui.

La gerencia rapaz sigue haciendo todo lo posible para contar con el permiso de los lupulosos para que Chourio se incorpore a sus compañeros en la recta final del Round Robin. Aunque se mantiene dentro del roster, se sigue esperando la autorización de los Cerveceros para que regrese a la acción luego de ausentarse por trámites de visado.