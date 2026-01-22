LVBP

LVBP: Jackson Chourio tomó práctica de bateo en el nido

Águilas esperan luz verde de Milwaukee

Por

Meridiano

Jueves, 22 de enero de 2026 a las 05:50 pm
LVBP: Jackson Chourio tomó práctica de bateo en el nido
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El grandeliga de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, tomó la tarde de hoy práctica de bateo en el Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo. El big leaguer estuvo dentro de la cueva anoche en la victoria de las Águilas del Zulia ante Caribes de Anzoátegui.

NOTAS RELACIONADAS

La gerencia rapaz sigue haciendo todo lo posible para contar con el permiso de los lupulosos para que Chourio se incorpore a sus compañeros en la recta final del Round Robin. Aunque se mantiene dentro del roster, se sigue esperando la autorización de los Cerveceros para que regrese a la acción luego de ausentarse por trámites de visado.

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada Entrevistas
Jueves 22 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol