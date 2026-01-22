LVBP: Ildemaro Vargas luce imparable en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha encontrado en Ildemaro Vargas a su gran protagonista. El capitán de los Cardenales de Lara no solo está liderando a su equipo con el madero, sino que ha establecido una consistencia casi inédita en la postemporada venezolana al conectar al menos un imparable en cada uno de los 12 compromisos disputados hasta la fecha.

Esta racha no es solo una estadística de acumulación; es el reflejo de un jugador que atraviesa su mejor momento físico y mental. Con un total de 22 hits en la instancia, "Caripito" se ha convertido en la pesadilla de los lanzadores rivales y en el motor ofensivo que mantiene a los crepusculares en la pelea por un cupo a la Gran Final.

Números de Jugador Más Valioso

Lo que más impresiona de la actuación de Vargas no es solo la extensión de su racha, sino la calidad de sus contactos. El infielder presenta una línea ofensiva de ensueño: .393 de promedio al bate, .443 de porcentaje de embasado y un slugging de .571. Estas cifras, combinadas, arrojan un OPS astronómico de 1.014, números que suelen reservarse para bateadores de poder, pero que Ildemaro ha alcanzado gracias a su capacidad de poner la bola en juego.

De sus 22 indiscutibles, siete han sido extrabases, distribuidos en cinco dobles, un triple y un cuadrangular. Esta producción no ha sido en vano, ya que acumula 13 carreras impulsadas y 11 anotadas, participando directamente en casi el 40% de la producción ofensiva de su equipo durante esta fase.

Aunque todavía está lejos de la marca de más imparables en un Round Robin (30, Henry Rodríguez y Joe Thurston) el capitán de los pájaros rojos es el talismán que motiva al conjunto larense a buscar otra final en la LVBP.