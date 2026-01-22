LVBP: Andrés Chaparro a la altura de Eliézer Alfonzo con récord de jonrones

Suscríbete a nuestros canales

Andrés Chaparro no ha comido cuento en el presente Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y las aspiraciones de las Águilas del Zulia de avanzar a la final pasan por la presentación del toletero, quien fue determinante en una nueva victoria (7x3) sobre Caribes de Anzoátegui en la jornada de este miércoles 21 de enero desde el Luis Aparicio "El Grande".

El primera base se convirtió en el hombre 'clutch' del compromiso con un soberbio cuadrangular de tres carreras para sentenciar el triunfo de su equipo, en la parte baja de la sexta entrada para romper el empate, en ese entonces. Fue el séptimo estacazo de vuelta entera para el infielder, sellando una producción notable al ligar de 4-2 con tres empujadas, par de anotadas, jonrón y un boleto.

Además de afianzarse como uno de los bateadores en el "Todos contra todos", Chaparro dejó a solo medio juego de diferencia del segundo lugar de la tabla. El merideño está brillando en el momento que más lo necesita la franquicia rapaz y ya implantó un nuevo tope de vuelacercas en su trayectoria en instancias finales en el béisbol venezolano.

Andrés Chaparro se pone a la par de Eliézer Alfonzo

Con su enorme bambinazo por el izquierdo y jardín central le permitió consolidarse como el segundo pelotero con más cañonazos (13) en la historia del Zulia, solo superado en ese apartado por el también inicialista Ernesto Mejía. Asimismo, también se puso a la altura de la leyenda zuliana con 16 carreras remolcadas en un mismo Round Robin, quedando a solo una rayita de Freddy Galvis (17), líder de este departamento en una misma edición.

El jonrón de tres de carreras en la jornada de este miércoles fue suficiente para igualar a Eliézar Alfonzo, quien es el líder de todos los tiempos en cuadrangulares en la LVBP, con siete conexiones de vuelta entera en un solo Round Robin. Chaparro registra estadísticas excepcionales con promedio al bate de .489, 16 producidas, 23 imparables, 13 anotadas, .957 de slugging y un OPS de 1.495 en 12 encuentros.