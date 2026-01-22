Andrés Chaparro se va para la calle ¿Podrá alcanzar el récord de Mario Lisson?

Suscríbete a nuestros canales

Andrés Chaparro va a ritmo de récord en esta postemporada y lo más importante, para la novena de las Águilas del Zulia, es que el grandeliga está apareciendo en momentos apremiantes, tal como lo acaba de hacer contra Caribes de Anzoátegui.

Los dirigidos por Lipso Nava están obligados a seguir ganando, si quieren acercarse a los puestos de clasificación de cara a la final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y parcialmente están superando a la "Tribu" 7 carreras por 3, gracias al poder del bigleaguer de los Nacionales de Washington.

El poder de Andrés Chaparro rompe la paridad:

Al derecho le tocó consumir turno con la pizarra igualada 3-3 en el cierre del sexto episodio, con corredores en las esquinas y un solo retirado. Por lo tanto, sabía que ese era el turno de la noche.

A pesar de estar en cuenta desfavorable 1-2, Chaparro no recortó el swing y aprovechó un envío que se quedó alto por parte de Harold Chirino, para enviar la pelota a las gradas entre los jardines central e izquierdo, dándole la ventaja a su novena 6-3 de manera increíble con su fuerza.

¿Andrés Chaparro podrá alcanzará el récord de Mario Lisson?

Con esta nueva conexión de cuatro esquinas, el poderoso bateador "Aguilucho" llegó a siete vuelacercas en este Round Robin y todavía tiene chance de empatar el récord de más jonrones conectados en un etapa de "todos contra todos", motivado a que al Zulia le restan tres desafíos.

Esa marca histórica está en las manos, de nada más y nada menos, que de Mario Lisson, quien conectó 10 bambinazos en la etapa de todos contra todos de la campaña 2013-2014. No obstante, Chaparro ya se puso a la par de leyendas como Eliézer Alfonzo (7) y se colocó a uno de empatar la marca en un Round Robin de Bob Abreu (8) y Richard Hidalgo (8), según Pelota Binaria.