Magallanes sigue inspirado y se pone en récord positivo

Los Navegantes del Magallanes siguen inspirados y en la jornada de este miércoles, vapulearon a Bravos de Margarita, para "pasar la escoba" en la miniserie de dos encuentros en el estadio Nueva Esparta, con un histórico Renato Núñez.

Los dirigidos por Yadier Molina necesitaron solamente de dos productivos episodios, para imponerse con autoridad 12 carreras por 2 a los "Insulares".

Renato Núñez guió el triunfo de Magallanes:

Los bates "Turcos" inclinaron la balanza inmediatamente a su favor, con un increíble rally de ocho anotaciones en el primer capítulo, tras madrugar a Félix Doubront y apoyarse en un enorme grand slam del poderoso Renato Núñez.

Con esa cómoda ventaja, la producción se detuvo hasta el séptimo, cuando le llegó otro turno con las almohadillas congestionadas a Núñez y lo curioso, es que el resultado fue exactamente el mismo, conectando su segundo grand slam del compromiso, sellando su noche de ensueño como el único pelotero en la historia de la pelota rentada venezolana con dos cuadrangulares con las bases full en un juego.

Por su parte, los lanzadores también hicieron el trabajo, liderados por el zurdo Yohander Méndez (1-0), quien se quedó con el lauros, tras lanzar cinco episodios en blanco. Los únicos lanzadores "Eléctricos" que permitieron una anotación (cada uno), fueron los derechos Enderson Franco y Luis Martínez; el resto del bullpen no tuvo problemas.

Magallanes aprieta a Cardenales:

Con esta barrida en la isla, los "Filibusteros" colocaron su récord por encima de .500 por primera vez en este todos contra todos, jugando ahora para 7-6 y quedaron a solamente medio del segundo lugar (Cardenales de Lara), luego de pasar la mitad de las semifinales en el sótano de la tabla.

Mientras que los "Insulares", dejaron su foja en 3-10 y siguen en el último peldaño, sin opciones de pelear por un cupo al instancia decisiva.