MLB: Luisangel Acuña se despide de los Mets y ya se enfoca en Chicago

De cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas, los Mets de Nueva York continuaron sus movimientos para reforzar el roster durante esta semana. Uno de los peloteros que se vio afectado fue Luisangel Acuña, quien fue la moneda de cambio para que las Medias Blancas de Chicago enviaran a Nueva York a Luis Robert Jr.

Luisangel se despide

Luego de hacerse oficial la transacción, el grandeliga venezolano no tardó en expresarse. Durante este miércoles publicó una carta, en su cuenta de Instagram, para agradecerle a la organización neoyorquina por darle la oportunidad de debutar en la MLB.

"Siempre estaré profundamente agradecido con los New York Mets por brindarme esta oportunidad. A mis compañeros de equipo, coaches, trainers, al staff del clubhouse y a toda la organización, gracias por el apoyo y la confianza durante este camino", comentó.

Asimismo, Luisangel Acuña también aprovechó para iniciar su etapa con las Medias Blancas de la mejor manera. Y es que en la segunda parte del texto expresó sentirse listo para asumir este nuevo reto en Grandes Ligas con ellos.

"Chicago, estoy listo para asumir este reto en el lado sur. Agradezco a la organización de los Chicago White Sox por creer en mí y darme esta oportunidad. Llego con ilusión, compromiso, y muchas ganas de seguir creciendo como pelotero y como persona", concluyó.

