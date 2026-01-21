MLB: Ranger Suárez es presentado con los Medias Rojas de Boston con altas expectativas

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston dieron un golpe de autoridad en el mercado al presentar oficialmente a Ranger Suárez como su nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El zurdo venezolano fue presentado este miércoles 21 de enero, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera y en el ambicioso proyecto deportivo de la histórica franquicia que hace vida en la División Este de la Liga Americana.

La organización de Boston no ocultó su entusiasmo y su compromiso por obtener este acuerdo. La llegada de Suárez representa una apuesta clara por estabilidad, experiencia y liderazgo desde el montículo, en una rotación que busca recuperar protagonismo dentro de este deporte.

El acuerdo firmado, uno de los más importantes para un lanzador latino en la actualidad, confirma la confianza total que tienen en su talento y lo que puede seguir desarrollando su talento en los próximos años.

Ranger Suárez – Medias Rojas de Boston

El contrato de Ranger Suárez con Boston asciende a 130 millones de dólares por cinco temporadas, lo que se traduce en un salario promedio de 26 millones por año. Estas cifras colocan al venezolano como una de las piezas mejor valoradas del equipo y habla de la importancia de un lanzador en la actualidad.

Desde el punto de vista deportivo, Boston espera que Suárez sea un pilar de la rotación, capaz de ofrecer innings de calidad y liderazgo tanto dentro como fuera del terreno. Su estilo de pitcheo, basado en control, lectura de bateadores y variedad de envíos, encaja con la filosofía del equipo.

Finalmente, la firma de este contrato para Ranger Suárez significa que no solo llega como un refuerzo de impacto, sino también como un referente para una nueva generación de jóvenes latinos.