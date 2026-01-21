MLB: Estos son los latinos que forman parte del Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

La clase 2026 del Salón de la Fama en las Grandes Ligas quedará marcada por el poder latinoamericano que se hizo sentir en las votaciones de los diferentes periodistas. La entrada de Carlos Beltrán y Andruw Jones es un reconocimiento que premia trayectorias consistentes, influencia histórica y excelencia sostenida dentro del diamante.

En este contexto, sus nombres se suman a una lista selecta que representa décadas de talento latino en la Major League Baseball. Cada uno de los nombres que hacen vida en esta lista dejó un impacto importante en este deporte.

La elección de ambos no solo celebra carreras individuales brillantes, sino que vuelve a poner sobre la mesa el peso que han tenido los peloteros latinoamericanos en la evolución de este prestigioso deporte. Desde épocas donde abrirse camino era un desafío cultural y deportivo, hasta la actualidad, los latinos han sido protagonistas constantes en los momentos más importantes del juego.

Salón de la Fama - MLB

Con la incorporación de Beltrán, Puerto Rico amplía su legado en Cooperstown, mientras que Jones hace historia como uno de los máximos exponentes defensivos de todos los tiempos y referente del Caribe, respectivamente.

Hasta la fecha, los inmortales latinos del Salón de la Fama se distribuyen por países de la siguiente manera:

Cuba es una de las naciones con mayor peso histórico en este apartado, representada por figuras legendarias como Martín Dihigo, José Méndez, Minnie Miñoso, Tony Oliva, Tany Pérez y Cristóbal Torriente.

Seguidamente, los puertorriqueños cuentan con una presencia sólida encabezada por Roberto Clemente, acompañado por Roberto Alomar, Orlando Cepeda, Edgar Martínez, Iván Rodríguez y ahora Carlos Beltrán en este 2026.

En el caso de República Dominicana, la lista refleja poder y consistencia con Adrián Beltré, Vladimir Guerrero, Juan Marichal, Pedro Martínez y David Ortiz.

Panamá aparece con dos íconos históricos: Rod Carew y Mariano Rivera, este último considerado el mejor cerrador de todos los tiempos, y no es para menos, ya que sus números así lo respaldan.

Finalmente, Venezuela, por su parte, está representada por Luis Aparicio, pionero y referente del béisbol defensivo; es el único criollo que tiene el privilegio de tener su placa en el museo de Cooperstown.