MLB: Puerto Rico y Cuba líderes en el Salón de la Fama

La inducción de Carlos Beltrán elevó a Puerto Rico a la élite de los miembros del Salón de la Fama. El país caribeño es uno de los líderes junto a Cuba a nivel de integrantes de la inmortalización del beisbol. Un logro que refuerza el legado caribeño en la historia de las Grandes Ligas.
La inducción de Carlos Beltrán elevó a Puerto Rico a seis miembros en el Salón de la Fama de Grandes Ligas. Los boricuas igualan a Cuba como las naciones con más representantes latinos en Cooperstown. El top 3 lo completa República Dominicana con cinco inmortales.
Más allá de las cifras, la placa de Beltrán representa un capítulo de orgullo. Su ingreso se suma a una tradición que comenzó con Roberto Clemente y que sigue creciendo. El béisbol latino no solo aporta estrellas, también construye historia, cultura y memoria en Cooperstown.
Países latinos con más inmortales en el Salón de la Fama de Grandes Ligas
Puerto Rico y Cuba son los países que más inmortales tienen entre latinos en el Salón de la Fama. Lo siguen República Dominica, Panamá y Venezuela. Sin embargo en los próximos 20 años, habrán más latinos inmortalizados entre RD y Venezuela en Cooperstown.
Países latinos en el Salón de la Fama de MLB:
1- Puerto Rico - 6 inmortales:
- Roberto Clemente (1973)
- Orlando Cepeda (1999)
- Roberto Alomar (2011)
- Iván Rodríguez (2017)
- Edgar Martínez (2019)
- Carlos Beltrán (2026)
1- Cuba - 6 inmortales:
- Martín Dihigo (1977)
- Tony Pérez (2000)
- José Méndez (2006)
- Cristóbal Torriente (2006)
- Tony Oliva (2022)
- Minnie Miñoso (2022)
2- República Dominicana - 5 inmortales:
- Juan Marichal (1983)
- Pedro Martinez (2015)
- Vladimir Guerrero (2018)
- David Ortiz (2022)
- Adrián Beltré (2024)
3- Panamá - 2 inmortales:
- Rod Carew (1991)
- Mariano Rivera (2019)
4- Venezuela - 1 inmortal:
- Luis Aparicio (1984)