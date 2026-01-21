MLB

MLB: Puerto Rico y Cuba líderes en el Salón de la Fama

Con la inmortalización de Carlos Beltrán, Puerto Rico lidera junto a Cuba importante estadística en el Salón de la Fama

Por

Meridiano

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 01:34 pm
MLB: Puerto Rico y Cuba líderes en el Salón de la Fama
David Ortiz - Salón de la Fama - Meridiano
La inducción de Carlos Beltrán elevó a Puerto Rico a la élite de los miembros del Salón de la Fama. El país caribeño es uno de los líderes junto a Cuba a nivel de integrantes de la inmortalización del beisbol. Un logro que refuerza el legado caribeño en la historia de las Grandes Ligas

La inducción de Carlos Beltrán elevó a Puerto Rico a seis miembros en el Salón de la Fama de Grandes Ligas. Los boricuas igualan a Cuba como las naciones con más representantes latinos en Cooperstown. El top 3 lo completa República Dominicana con cinco inmortales.

Más allá de las cifras, la placa de Beltrán representa un capítulo de orgullo. Su ingreso se suma a una tradición que comenzó con Roberto Clemente y que sigue creciendo. El béisbol latino no solo aporta estrellas, también construye historia, cultura y memoria en Cooperstown.

Países latinos con más inmortales en el Salón de la Fama de Grandes Ligas

Puerto Rico y Cuba son los países que más inmortales tienen entre latinos en el Salón de la Fama. Lo siguen República Dominica, Panamá y Venezuela. Sin embargo en los próximos 20 años, habrán más latinos inmortalizados entre RD y Venezuela en Cooperstown.

Países latinos en el Salón de la Fama de MLB:

1- Puerto Rico - 6 inmortales:

  • Roberto Clemente (1973)
  • Orlando Cepeda (1999)
  • Roberto Alomar (2011)
  • Iván Rodríguez (2017)
  • Edgar Martínez (2019)
  • Carlos Beltrán (2026)

1- Cuba - 6 inmortales:

  • Martín Dihigo (1977)
  • Tony Pérez (2000)
  • José Méndez (2006)
  • Cristóbal Torriente (2006)
  • Tony Oliva (2022)
  • Minnie Miñoso (2022)

2- República Dominicana - 5 inmortales:

  • Juan Marichal (1983)
  • Pedro Martinez (2015)
  • Vladimir Guerrero (2018)
  • David Ortiz (2022)
  • Adrián Beltré (2024)

3- Panamá - 2 inmortales:

  • Rod Carew (1991)
  • Mariano Rivera (2019)

4- Venezuela - 1 inmortal:

  • Luis Aparicio (1984)

