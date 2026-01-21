MLB: Los seis boricuas inmortalizados en el Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

El Salón de la Fama de Grandes Ligas ha recibido a seis puertorriqueños que marcaron época. Desde Roberto Clemente en 1973, cada ingreso representa orgullo nacional para Puerto Rico; en un legado que trasciende generaciones en la historia del deporte boricua.

Roberto Clemente fue el pionero, inmortalizado en una votación especial tras su fallecimiento. Orlando Cepeda llegó en 1999 por el Comité de Veteranos. Más tarde, Roberto Alomar alcanzó el 90.1% en su segunda boleta, mientras Iván Rodríguez entró en 2017 con un sólido 76% de respaldo.

Edgar Martínez logró su ingreso en 2019 tras diez intentos, con un 85.4% de votos. Finalmente, Carlos Beltrán fue elegido en 2026 con 84.2% en su cuarta boleta. Seis nombres que consolidan a Puerto Rico como una cantera de leyendas latinas inmortalizadas en las Grandes Ligas.

Carlos Beltrán con una carrera memorable que termina con el Salón de la Fama

Carlos Beltrán cerró una trayectoria de dos décadas en Grandes Ligas con su ingreso al Salón de la Fama. El jardinero puertorriqueño brilló por su consistencia ofensiva y defensiva, acumulando más de 400 cuadrangulares y casi 2,800 imparables, cifras que lo consolidan como referente histórico del béisbol.

Reconocido por su elegancia en el jardín central y su capacidad para producir en momentos decisivos, Beltrán fue nueve veces All-Star y ganó tres Guantes de Oro. Su liderazgo dentro y fuera del terreno lo convirtió en figura respetada, capaz de marcar generaciones en la MLB.

El ingreso de Carlos en 2026, con un 84.2% de votos en su cuarta boleta, simboliza el reconocimiento definitivo a una carrera memorable. Su nombre se une al selecto grupo de boricuas inmortalizados en Cooperstown, reafirmando el impacto de Puerto Rico en la historia del béisbol.

Números de Carlos Beltrán en su carrera en Grandes Ligas

Carlos Beltrán fue uno de los peloteros boricuas más respetados en Grandes Ligas. Su capacidad para generar carreras estaba fuera de toda duda, pero lo más importante era su nivel de liderazgo mostrado en cada uno de los equipos donde compitió.

Números de Beltrán en su carrera:

- 9768 turnos, 1582 anotadas, 2725 hits, 435 jonrones, 1587 impulsadas, 312 bases robadas, .279 promedio, .350 OBP, .836 OPS