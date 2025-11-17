MLB: Estos son los candidatos para el Salón de la Fama 2026

Suscríbete a nuestros canales

La carrera rumbo a Cooperstown vuelve a encender motores con la publicación de la nueva papeleta oficial para la clase del Salón de la Fama del Béisbol de 2026. En esta edición, la BBWAA presentó una lista compuesta por 27 nombres que buscan agigantar su historia en la Major League Baseball.

Son 12 candidatos que aparecen por primera vez y 15 que regresan en búsqueda del ansiado 75% de apoyo por parte de los votantes y así cumplir con los requisitos necesarios para conseguir su impactante placa.

Los venezolanos que aparecen en esta lista de la clase 2026 son los siguientes: Bob Abreu, Félix Hernández, Francisco Rodríguez y Omar Vizquel, respectivamente.

Salón de la Fama en su clase 2026

Con el anuncio, comienzan semanas de análisis, debates y comparaciones entre eras, estadísticas y trayectorias para ver quiénes tienen lo necesario para entrar al Salón de la Fama en el mejor béisbol del mundo. Los votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América tendrán ahora la tarea de evaluar a cada uno de los aspirantes, tomando en cuenta no solo su impacto dentro del terreno, sino también su consistencia, legado y contribución al juego a lo largo de sus carreras.

La presencia de debutantes siempre añade un aspecto especial a la competencia, ya que puede redefinir las tendencias de votación o abrir discusiones históricas sobre méritos individuales.

Entre los 15 jugadores que repiten en la papeleta muchos de ellos con años previos y muy cerca de lograr la elección, se espera una contienda particularmente cerrada, en la que los favoritos para llegar al 75% son el puertorriqueño Carlos Beltrán y Andruw Jones.

Finalmente, la fecha clave ya está marcada en el calendario y será el 20 de enero de 2026 cuando se den a conocer los resultados oficiales. No cabe duda de que estos serán dos meses y medio de mucho análisis para ver quién tiene lo necesario para entrar al Salón de la Fama de MLB.