MLB: ¿Merece Bob Abreu llegar al Salón de la Fama tras exaltación de Andruw Jones?

Carlos Beltrán y Andruw Jones se convirtieron en los nuevos inmortales a Cooperstown logrando un 84.2% y 78.4% de apoyo, respectivamente. Ambos jardineros serán el exaltados al Salón de la Fama el próximo 26 de julio y esto ha provocado que aumenten las posibilidades para Bob Abreu de ser el siguiente patrullero en ser elegido al mítico templo de las Grandes Ligas.

El "Comedulce" tuvo un ascenso notable en las recientes boletos por la por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), subiendo del 19.5% al 30.8% en su séptimo año de escogencia en las papeletas, ganando 17 votos netos a comparación de lo que su participación en 2025.

La escogencia de Andruw Jones, quien en su primer aparición en la boleta apenas fue un respaldo de 7.3%, le da esperanzas a Abreu de ver su nombre por encima del 75% de los boletos en las próximas votaciones camino al Salón de la Fama, donde le restan tres oportunidades para convertirse en inmortal.

Bob Abreu con méritos para llegar a Cooperstown

Aunque los reconocimientos de Jones dejan en evidencia que fue más determinante que Abreu en el diamante, el ex jardinero venezolano dominó gran parte de las estadísticas ofensivas a comparación con la nueva leyenda a Cooperstown.

Al lado de Jones, el de Aragua lideró los apartados de juegos disputados (2,425), apariciones al plato (10,081), hits (2,470), remolcadas (1,363), bases robadas (400), promedio al bate (.291), porcentaje de embasado (.395), OPS (.840) y OPS+ (128). El curazoleño solo lo supera en WAR (62.7), jonrones (434) y slugging en (.486).

Mientras que ambos jugadores tuvieron carreras destacadas, Andruw Jones se destaca por su defensa excepcional, con sus 10 guantes de oro y su capacidad para producir jonrones (434). Sin embargo, Bobby Abreu tiene una ventaja en cuanto a la consistencia ofensiva, con un mejor promedio de bateo, en base (.395) y robos (400), lo que lo convirtió en un jugador más completo ofensivamente.