La exaltación de Andruw Jones al Salón de la Fama del Béisbol no solo celebró una carrera brillante en las Grandes Ligas por más de una década, también reavivó historias menos conocidas sobre su identidad y sus raíces.

Detrás del antiguo jardinero central que dominó la defensa y una ofensiva oportuna durante más de una década, existe un vínculo cultural profundo con el Caribe y, de forma particular, con Venezuela.

Aunque el mundo de la Major League lo reconoce como una leyenda nacida en Curazao, la historia familiar de Jones conecta directamente con la península de Paraguaná. Punto Fijo aparece como un punto clave en ese relato íntimo que explica por qué él siempre ha mostrado cercanía con la cultura venezolana.

Andruw Jones - MLB

La conexión venezolana de Andruw Jones proviene de su línea materna. Su madre, Carmen Jones, nació en Curazao, pero su familia mantiene raíces en Paraguaná, una región históricamente ligada a la isla por su cercanía geográfica y sus lazos sociales.

Ese cruce constante entre Curazao y la costa falconiana formó parte del entorno familiar que marcó la infancia y la identidad del futuro exitoso del nuevo miembro del Salón de la Fama.

Jones ha mencionado en diversas entrevistas que siempre se sintió parte del Caribe latino, más allá de las fronteras políticas. Para él, Venezuela no ha sido un país ajeno, sino una referencia cultural cercana, presente en las historias familiares, en las tradiciones y en el idioma. Esa herencia explica por qué, pese a su formación en el sistema estadounidense, su sentido de pertenencia va más allá de una sola nacionalidad.

Finalmente, con su nombre inscrito para siempre en el museo de Cooperstown, Andruw Jones representa no solo la excelencia defensiva y ofensiva en MLB, sino también la riqueza cultural del Caribe.