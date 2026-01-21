LVBP: Luisangel Acuña implanta récord único en Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Luisangel Acuña no para de batear en el presente Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y fue clave en la paliza de Cardenales de Lara (11x3) sobre Águilas del Zulia, en la jornada de este martes 20 de enero. El jardinero conectó trío de imparables y anotó tres para mantener en ruta a los larenses rumbo a la venidera final.

El utility, quien recientemente fue cambiado a los Medias Blancas de Chicago por Luis Robert Jr., estará atravesando por una presentación histórica con el madero en la actual Postemporada en el circuito rentado. En su primera presencia en las mencionadas instancias en la liga, el de La Sabana se convirtió en el primero bateador de todos los tiempos en disparar cuatro jonrones en un mismo encuentro.

En esta oportunidad, Luisangel Acuña estableció otro récord único en su joven trayectoria en la pelota criolla tras convertirse en el en el primer jugador en un mismo Round Robin en registrar al menos cinco cuadrangulares, cinco bases robadas y misma cantidad de dobles. Un logro sin precedentes que refleja su impacto total en el juego, combinando poder, velocidad y contacto en los momentos más exigentes del torneo.

Luisangel Acuña establece nuevo récord en la LVBP

La actuación de Acuña ha sido clave para su equipo y confirma el gran momento que atraviesa en este "Todos contra todos". Su constancia ofensiva y su capacidad para marcar la diferencia en múltiples facetas del juego lo han colocado como una de las figuras más destacadas de las semifinales, firmando así una postemporada verdaderamente memorable.

Además de tener a Cardenales de Lara en puestos de clasificación, Acuña presenta registros extraordinarios con promedio al bate de .373, cinco vuelacercas, 18 carreras remolcadas, 19 hits, 16 anotadas, .450 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.215 en 12 compromisos.