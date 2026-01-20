LVBP: Aldrem Corredor se convierte en el 'Factor X' de Caribes en Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Aldrem Corredor pasó de convertirse en uno de los picks más criticados en el Draft de sustituciones y adiciones a destacar posiblemente como el mejor refuerzo en el presente Round Robin en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El primera base fue el encargado de apagar las luces a un maratónico encuentro de 14 innings contra Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta. El toletero conectó un sencillo por el jardín izquierdo en el mencionado capítulo para romper con el empate (5x4) y sentenciar una barrida contundente para la "Tribu Oriental", que sueña con decir presente en la Gran Final de la pelota criolla.

Con Caribes "cómodo" en la primera posición en el "Todos contra todos", Corredor se ha consolidado como uno de los bateadores más determinantes en las actuales instancias y se ha encargado de dejar huella de principio a fin. El inicialista cerró una presentación notable en la jornada de este lunes por la noche tras ligar de 5-2 con par de remolcadas y par de bases alcanzadas.

Aldrem Corredor brilla con Caribes de Anzoátegui

Pese a que no logró el objetivo de clasificar al Round Robin con Leones del Caracas, el primera base experimentado se ganó su derecho para participar en las semifinales del béisbol venezolano gracias a un desempeño destacado durante la temporada regular.

Ante la urgencia de tomar lanzadores en el draft de sustituciones, Caribes se arriesgó con la escogencia de Corredor y hasta ahora está siendo uno de los mejores movimientos, donde el pelotero venezolano ha distribuido la confianza que recibió con promedio al bate de .346, tres jonrones, 12 remolcadas, 12 anotadas, 18 hits, siete dobles, .443 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.097 en 12 compromisos.

Previo a la cartelera de este martes 20 de enero, "El Maute" era líder de Anzoátegui en imparables (empate junto a Carlos Mendoza), anotadas (junto a Hernán Pérez), dobletes, remolcadas, bases alcanzadas, cuadrangulares y slugging.