LVBP: Magallanes le remonta otro juego a Cardenales y mete presión en la tabla

La jornada de este lunes subió el telón de la última semana del Round Robin de esta temporada 2025-2026. En el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, Navegantes del Magallanes (5-6) conquistó una importante victoria por 3 a 2 ante Cardenales de Lara (6-5) para seguir aspirando a la zona alta de la clasificación.

Otra épica remontada de Magallanes

El compromiso en Barquisimeto inició con un gran duelo de pitcheo. Y es que los dos abridores sacaron lo mejor de su repertorio para imponer su dominio sobre los bateadores rivales.

Por una parte, Wilmer Font trabajó por espacio de seis entradas en las que toleró una carrera, además que regaló un boleto y ponchó a cinco. A su vez, Ricardo Sánchez lanzó cinco entradas en blanco con una base por bolas y cuatro abanicados.

Respecto a la ofensiva, la Nave rompió el cero en el quinto con una conexión oportuna. El protagonista fue Tucupita Marcano, que con un elevado de sacrificio por el jardín izquierdo llevó al home a Ángel Reyes.

Sin embargo, los crepusculares le dieron vuelta al marcador en la baja del sexto con un solo swing y un toque de fortuna. Con dos hombres en base, Ildemaro Vargas pegó un sencillo para remolcar a Yonny Hernández, aunque tras un error defensivo Luisangel Acuña aprovechó para poner arriba a los suyos.

Minutos más tarde, en la alta del octavo, Magallanes atacó con efectividad al pitcheo larense. Esta vez Ángel Reyes pegó un sencillo al jardín izquierdo lo suficientemente lejos para que Carlos Sepúlveda y Rougned Odor anotaran sin muchos inconvenientes, dejando así cifras definitivas.