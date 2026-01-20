Vea cómo se vacían las bancas entre Magallanes y Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

Los duelos entre los Navegantes del Magallanes y los Cardenales de Lara siguen aumentando su nivel de calentura, ahora con un conato que hubo en el duelo que se está llevando cabo este lunes en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

El primer desafío entre estas novenas en Round Robin estuvo electrizante con un intercambio de batazos en el terreno. No obstante, en el de hoy se evitó un intercambio que podría tener consecuencias peores.

Williams Astudillo y Ricardo Sánchez casi se van a los golpes:

Cuando se jugaba la parte baja del quinto episodio, Williams Astudillo provocó un pisa y corre en una acción de doble play, en el cual el que terminó propinándole el out fue el lanzador zurdo Ricardo Sánchez, quien no se percató que la "Tortuga" de había frenado y terminó chocando al ex grandeliga de una forma un poco fuerte.

Tras conseguir el out, Sánchez intentó pedirle disculpas a Astudillo, quien al contrario, se dirigía hacia el abridor "Turco" de forma vehemente, lo que provocó que el zurdo lo empujara.

Tras el empujón, otros peloteros evitaron una pelea, al separarlos, pero inmediatamente vinieron algunos acelerados desde la banca y todo concluyó en un menudo conato, hasta que "cesaron las aguas".

Parcialmente, este duelo marcha en el octavo tramo con los "Eléctricos" ganando por la mínima 3-2.