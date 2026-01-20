WBC: Con veteranía y juventud: Cuba arranca sus entrenamientos con 18 peloteros

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional de béisbol de Cuba dio oficialmente el primer paso en su camino hacia los compromisos internacionales de 2026. Este lunes, el emblemático Estadio Latinoamericano de La Habana recibió al primer grupo de 18 peloteros convocados para iniciar la preparación con la mirada puesta en la Serie de las Américas y el Clásico Mundial de Béisbol.

Entre las figuras que encabezan este grupo inicial destacan nombres de gran trayectoria y experiencia internacional, como el ex-Grandes Ligas Alexei Ramírez, cuya veteranía será clave en el vestuario. A él se suman el dinámico jardinero Roel Santos y el inicialista Yoel Yanqui, quienes aportan un equilibrio necesario entre velocidad y poder ofensivo a la preselección.

Un roster en constante evolución

La dirección nacional de béisbol ha confirmado que la lista se irá ampliando de manera progresiva. La incorporación de nuevos talentos está condicionada al desarrollo de la 64 Serie Nacional, ya que los peloteros que actualmente se encuentran disputando la postemporada se unirán al grupo una vez finalicen sus compromisos con sus respectivos equipos provinciales.

Esta estrategia permite que el cuerpo técnico comience a trabajar de inmediato en los fundamentos tácticos y la forma física con los jugadores disponibles, mientras monitorean el rendimiento de las figuras que están bajo la presión de los playoffs locales.

El reto del calendario internacional

La preparación en "El Coloso del Cerro" no es fortuita. La Serie de las Américas servirá como el termómetro ideal para medir el nivel del conjunto cubano antes de enfrentar el magno evento: el Clásico Mundial de Béisbol. En esta edición, Cuba buscará redimirse y consolidar el relevo generacional que ha venido integrando en los últimos años, combinando el talento de la isla con peloteros que se desempeñan en ligas profesionales extranjeras.

Se espera que en las próximas semanas se anuncien topes de preparación y posibles cortes en el roster, a medida que la preselección alcance su forma óptima para representar a la "Federación Cubana" en la arena internacional.