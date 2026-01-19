¿El robo del año? Los Dodgers buscarían blindar su rotación con Freddy Peralta

Suscríbete a nuestros canales

En los pasillos de las Grandes Ligas ha comenzado a circular un rumor que podría sacudir a la Liga Nacional. Los Ángeles Dodgers estarían explorando un intercambio con los Milwaukee Brewers para adquirir al lanzador derecho Freddy Peralta, en un movimiento que muchos analistas califican como un triunfo absoluto para la gerencia de Andrew Friedman.

Los detalles del canje

El posible acuerdo se estructuraría de la siguiente manera:

Los Dodgers reciben: Freddy Peralta (RHP).

Los Brewers reciben: Ben Casparius (RHP) y Alex Freeland (INF).

¿Por qué los Dodgers aceptan "todos los días de la semana"?

Para el equipo de Los Ángeles, el valor de Peralta es incalculable en este momento. Tras una temporada 2025 dominante donde registró una efectividad de 2.70 y superó los 200 ponches, el dominicano se ha consolidado como un abridor de élite. Con un salario de apenas 8 millones de dólares para 2026, Peralta no solo aporta calidad de All-Star, sino una flexibilidad financiera que permitiría a los Dodgers seguir activos en el mercado.

La llegada de Peralta crearía una super-rotación, dándole a Los Ángeles hasta cuatro ases para afrontar la postemporada, permitiendo además la transición hacia una rotación de seis hombres para proteger la salud de sus brazos estelares.

¿Qué entregan los Dodgers?

Aunque el precio parece bajo para un lanzador de la talla de Peralta, Milwaukee recibiría piezas con proyección:

Ben Casparius: Un brazo que ya demostró poder contribuir en las Mayores y que ofrece versatilidad como abridor de fondo de rotación o relevista largo.

Alex Freeland: Un campocorto ambidiestro que ha escalado rápidamente en los rankings de prospectos (Top 50 de MLB) gracias a su sólida defensa y un bate que ha despertado en Triple-A.

Para Milwaukee, el riesgo es entregar a su mejor lanzador a un rival directo por el título; para los Dodgers, es la oportunidad de cerrar una de las plantillas más temibles de la última década.