Fallece Wilbur Wood, leyenda de los White Sox y maestro de la bola de nudillos

El mundo del béisbol de las Grandes Ligas está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Wilbur Wood, el histórico lanzador zurdo que redefinió el concepto de durabilidad en la lomita. Wood, quien fuera tres veces All-Star, falleció a la edad de 84 años, dejando un legado imborrable en la organización de los Chicago White Sox.

Una carrera marcada por la versatilidad y la "Knuckleball"

Nacido en Massachusetts, Wood no solo destacó por su talento, sino por su capacidad para adaptarse y dominar el arte de la bola de nudillos (knuckleball). Su trayectoria de 17 temporadas en la MLB incluyó pasos por los Boston Red Sox y los Pittsburgh Pirates, pero fue en Chicago donde alcanzó el estatus de leyenda.

Época dorada en Chicago : Disputó 12 de sus 17 temporadas con los White Sox (1967-1978).

Maestro del relevo : Lideró la Liga Americana en apariciones como relevista durante tres años consecutivos (1968-1970).

Caballo de hierro en la rotación: Encabezó la liga en juegos iniciados durante cuatro temporadas seguidas (1972-1975).

El hito de las 300 entradas y su dominio en los años 70

Lo que realmente separa a Wilbur Wood de otros lanzadores de la era moderna fue su asombrosa resistencia. Entre 1971 y 1974, Wood logró una hazaña casi impensable hoy en día: registró cuatro temporadas consecutivas con más de 20 victorias y más de 300 entradas lanzadas.

La histórica temporada de 1972

Su campaña de 1972 queda registrada como una de las más dominantes para un lanzador de los White Sox:

Juegos iniciados : 49 aperturas.

Récord : 24 victorias y 17 derrotas.

Efectividad : Un impresionante 2.51 de ERA.

Carga de trabajo : 376.2 entradas laboradas.

Reconocimiento: Terminó en un cercano segundo lugar en la votación para el premio Cy Young de la Liga Americana, solo por detrás de Gaylord Perry.

Wood cerró su carrera profesional con un total de 164 victorias, consolidándose como uno de los nudilleros más efectivos de la historia.