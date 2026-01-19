MLB: Venezuela tendrá mucho que demostrar en el Spring Training 2026

Suscríbete a nuestros canales

El inicio del Spring Training 2026 en la Major League Baseball está más cerca que nunca y, como es costumbre, la presencia venezolana se hará sentir, en lo que se espera que sea un año en que varias de sus figuras den un paso hacia adelante para consolidarse como superestrellas de este deporte.

De acuerdo con los datos disponibles hasta el momento en las listas de las 30 organizaciones, 78 jugadores venezolanos forman parte de rosters de 40, lo que garantiza su presencia automática a los campos de entrenamiento de sus respectivas franquicias.

Estos datos reflejan la importancia que puede tener un pelotero criollo en la planificación dentro de cualquier equipo que desee conseguir sus objetivos colectivos. Su presencia, ya sea desde la lomita, cubriendo una posición o desde la caja de bateo, puede cambiar el resultado de un compromiso.

Spring Training 2026 - Venezolanos

Más allá de los nombres consolidados, al menos cinco venezolanos aparecen como invitados a los entrenamientos primaverales, siendo esta la oportunidad que tienen no solo para mostrar todo su talento en el campo, sino para ganarse un puesto y convertirse en una pieza vital para su cuerpo técnico.

Es importante destacar que la mayoría de las organizaciones aún no han publicado sus listas completas de invitados, tomando en consideración que aún quedan algunas semanas por delante para terminar de tomar decisiones en cuanto a firmas de los toleteros.

Asimismo, es necesario señalar que existen más de 20 venezolanos que aún se encuentran en la agencia libre. Dicha lista es liderada por Luis Arráez y Eugenio Suárez, respectivamente. Con el pasar de los días, cada una de estas figuras debería llegar a un acuerdo con cualquier organización que esté mostrando interés en adquirir sus servicios.

Finalmente, no cabe duda de que este Spring Training 2026 tendrá una numerosa cantidad de peloteros criollos que darán mucho de qué hablar, no solo por ver con qué equipo terminará firmando para este nuevo año, sino que los que ya tienen equipo saldrán en la búsqueda de ganarse un lugar protagónico en el mejor béisbol del mundo.