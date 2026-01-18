MLB: Ranger Suárez convierte a Boston en la mejor rotación de las Grandes Ligas para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El análisis de las proyecciones de pitcheo abridor para la temporada 2026 de la Major League Baseball ubica claramente a la rotación de los Medias Rojas de Boston como la más formidable del béisbol profesional, superando incluso a conjuntos tradicionalmente poderosos como los Dodgers de Los Ángeles y los Tigres de Detroit, según las proyecciones de FanGraphs.

Las mejores rotaciones para 2025:

EQUIPO fWAR proyectado 1. Medias Rojas de Boston 18.3 2. Dodgers de Los Ángeles 17.1 3. Tigres de Detroit 16.1 4. Filis de Filadelfia 15.8 5. Piratas de Pittsburgh y Azulejos de Toronto 15.1

La expectativa se sustenta en un cuerpo de abridores que combina talento probado y adiciones estratégicas en la temporada baja. Al frente del grupo está el estelar Garrett Crochet, acompañado de veteranos como Sonny Gray y la incorporación de Ranger Suárez, cuyo contrato significativo refuerza la profundidad y calidad del cuerpo de lanzadores. La mezcla de experiencia y potencial de alto rendimiento ha merecido proyecciones de 18.3 en WAR para Boston, cifra que lidera el listado y marca una distancia apreciable sobre sus más cercanos perseguidores.

Detrás de Boston, los Dodgers de Los Ángeles figuran segundos, gracias a una combinación de talento establecido, seguido por los Tigres de Detroit, que mantienen un núcleo sólido con lanzadores de alto calibre. Asimismo, equipos como los Filis de Filadelfia, los Piratas de Pittsburgh y los Azulejos de Toronto se perfilan con proyecciones competitivas, aunque por debajo de los líderes.

En síntesis, si las proyecciones se traducen en rendimiento real sobre el montículo, la rotación de los Medias Rojas podría ser el principal factor diferencial en su aspiración por competir al más alto nivel durante el calendario de 162 juegos de MLB 2026.