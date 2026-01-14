MLB: Ranger Suárez se muda a Boston con un millonario contrato

Bombazo de última hora en las Grandes Ligas. El venezolano Ranger Suárez, uno de los lanzadores más cotizados de la presente agencia libre, se ha asegurado un millonario contrato para mudarse a los Medias Rojas de Boston, para formar parte de una rotación que, al menos en el papel, mete miedo en la Liga Americana.
NOTAS RELACIONADAS
El zurdo firmó un contrato que lo ata al equipo patirrojo por los próximos cinco años. Además, percibirá un total de 130 millones de dólares durante ese período de tiempo, lo que significa un salario anual de 26 millones, para ser uno de los jugadores criollos con mayores ganancias de cara a los próximos años.
Ranger Suárez, brazo de nivel para Boston
Ranger Suárez llega a los Medias Rojas de Boston luego de vivir la mejor temporada de toda su carrera en las Grandes Ligas. En 2025, el criollo dejó foja de 12 triunfos y ocho derrotas en 26 salidas, en las que dejó efectividad de 3.20, WHIP de 1.22, y un excelente 4.7 de WAR, números con los que ilusiona a su nueva organización.
Además, con la llegada del oriundo de Pie de Cuesta, los patirrojos formarán una rotación realmente temible, que cuenta con nombres como Garrett Crochet, Sonny Gray, Brayan Bello, Johan Oviedo, Patrick Sandoval, Kyle Harrison, Tanner Houck, Connelly Early o Peyton Tolle.