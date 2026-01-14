MLB: Kyle Tucker se acerca a contrato corto y millonario para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Kyle Tucker es el agente libre más cotizado de la temporada 2026 de Grandes Ligas. Un pelotero que cuenta con contacto y poder y una defensa productiva para cualquier equipo. En esa línea, estaría muy cerca de alcanzar un contrato corto por 120-140 millones de dólares.

Tucker estaría muy cerca de firmar 3 años por 120-140 millones de dólares con Mets de Nueva York. Algo parecido a lo que hizo Alex Bregman en 2025 con Red Sox; movimiento que le sirvió, ya que un año después volvió a la agencia libre y firmó 5 por 175 millones con Chicago Cubs.

Con una firma que ronda los 40-46 millones de dólares por año, sería uno de los contratos más altos en la historia reciente de la liga. Ante esta situación, se cree que Tucker estaría muy cerca de definir su futuro, una o dos semanas para decidir donde aportará su experiencia y producción élite.

Kyle Tucker a Mets: ¿Qué significa para la temporada 2026?

La llegada de Kyle Tucker representaría un salto cualitativo para los Mets de Nueva York. Su capacidad defensiva en los jardines aportaría seguridad y consistencia, mientras que su presencia ofensiva añadiría competitividad y una pieza clave para equilibrar poder y contacto.

En teoría, Tucker encajaría perfectamente delante de Juan Soto, generando oportunidades de anotación y presión constante sobre los lanzadores rivales. Su habilidad para embasarse complementaría el poder de Soto, creando una dupla ofensiva capaz de generar una amenaza en cada turno.

Números de Kyle Tucker con Cachorros de Chicago en 2025

Kyle Tucker tuvo una temporada estelar en su primer y único año en Cachorros de Chicago. El pelotero de 28 años se perdió 26 encuentros y eso no lo ayudó a llegar a los 30 cuadrangulares, pero alcanzó los 130+ hits y 25 bases robadas con un OBP de .377, algo valorado en Mets de Nueva York.

Números de Tucker en 2025:

- 136 juegos, 500 turnos, 91 anotadas, 133 hits, 25 dobles, 4 triples, 22 jonrones, 73 impulsadas, 87 boletos, 88 ponches, 25 bases robadas, .266 promedio, .377 OBP, .464 SLG, .841 OPS