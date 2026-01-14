MLB: Yankees y su competitiva rotación para el Opening Day 2026

Suscríbete a nuestros canales

Yankees de Nueva York incorporó a Ryan Weathers para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Un movimiento que lo lleva directo a la rotación de cara al Opening Day, en un cuerpo de lanzadores golpeado por las lesiones de: Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt.

Weathers llega a los Yankees mediante cambio con Marlins de Miami. Es uno de los movimientos sorpresivos de la temporada baja 2026, ya que el equipo de Nueva York en teoría va en serio por Freddy Peralta y tiene en la agencia libre a: Lucas Giolito, Framber Valdez y Zac Gallen.

Adquirir a Ryan es un movimiento para suplir las bajas momentáneas de Cole, Rodón y Schmidt; que volverán en algún momento del 2026. La idea es completar la rotación: Max Fried (AS), Cam Schlitter (revelación 2025), Luis Gil (Novato del Año 2024), Will Warren y Weathers.

Ryan Weathers y su complicada carrera en Grandes Ligas

Ryan Weathers es un pelotero de 25 años que no ha tenido una carrer fácil en Grandes Ligas. Debutó con Padres de San diego en la campaña 2021 mostrando buena capacidad de ponches, pero mucho descontrol. A pesar de eso, fue intercambiado a Marlins de Miami.

Con los Marlins mejoró, pero no tanto para ser un lanzador estelar. En su carrera solo ha tenido 3 temporadas de 15 o más juegos desde su debut. Ryan ha estado más tiempo lesionado (167 días con problemas en: hombro, brazo, dedo y tobillo) que juegos disputados en MLB (70).

Números de Weathers en su carrera:

- 70 juegos, 55 aperturas, 12-23, 4.93 efectividad, 281.0 entradas, 290 hits, 154 carreras limpias, 50 jonrones, 99 boletos, 235 ponches, 1.38 WHIP

Las bajas de lanzadores de los Yankees de Nueva York para 2026