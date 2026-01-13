MLB: Yankees y Boston pelean por firma a esta estrella para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

La rivalidad entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston vuelve a tomar protagonismo, esta vez fuera del terreno de juego y en la agencia libre. De cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas, ambas organizaciones se perfilan como las principales candidatas para firmar a una de las figuras más codiciadas del mercado actual, como es el caso del campocorto, Bo Bichette.

El pelotero de 27 años ha generado mayor interés en los últimos días por diferentes franquicias, gracias a que ya han firmado otros agentes libres de gran peso. Su poder en la caja de bateo, explosividad, talento, agilidad y jerarquía son una de las cualidades que lo ponen como un talento que puede marcar la diferencia en el equipo que firme.

Bo Bichette - MLB

Boston llega a este escenario tras no poder retener al antesalista, Alex Bregman. Por lo tanto, tienen diversas decisiones que tomar para confeccionar el mejor cuadro defensivo y mayor profundidad en la alineación.

Aunque Marcelo Mayer tiene una gran posibilidad para quedarse con la antesala, es posible que Bichette podría encajar en la segunda base. Diversas fuentes cercanas señalan que Boston considera a Bichette como su principal objetivo tras la salida de Bregman, pero faltan muchos días de negociaciones para concretar un acuerdo.

Mientras tanto, los Yankees también siguen de cerca la situación. Nueva York mantiene conversaciones con el jardinero Cody Bellinger, pero la distancia entre ambas partes ha llevado a la organización a evaluar otros nombres de peso.

En base a esto, Bichette surge como una alternativa capaz de aportar poder ofensivo, dinamismo y flexibilidad defensiva, ya sea en el campocorto o en la intermedia para ayudar a los “Bombarderos” a retomar el liderato en la División Este de la Liga Americana.

Finalmente, no cabe duda de que en los próximos días el nombre de Bo Bichette será uno de los temas más mencionados de cara a la próxima campaña del béisbol del mundo.