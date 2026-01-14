MLB: Ranger Suárez genera gran interés en los Medias Rojas de Boston

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de agentes libres en la Major League Baseball sigue dando de qué hablar de cara a la temporada 2026 con continuos rumores, expectativas y uno de los nombres que comienza a tomar fuerza en cuanto al interés de un histórico equipo es el del lanzador venezolano Ranger Suárez.

De acuerdo con el periodista de The Athletic, Ken Rosenthal, son varios los miembros de la organización de los Boston Red Sox que se muestran muy entusiasmados con la posible incorporación del zurdo, quien actualmente se encuentra disponible y es de los más buscados.

El serpentinero 30 años tiene ocho años de experiencia en las Grandes Ligas, todas con los Philadelphia Phillies. En el 2024, fue llamado a su primer y único Juego de Estrellas hasta el momento y, en dicho año, culminó la ronda regular con 12 ganados y 3.46 de efectividad.

¿Ranger Suárez cerca de Boston?

Este interés no surge de manera casual. Suárez ha demostrado un crecimiento importante en los últimos años desde la lomita, en la que ha combinado control en la zona de strike, una alta cantidad de innings por juego, capacidad para inducir roletazos y una notable madurez a la hora de salir al terreno.

Si logran adquirir sus servicios, no solo le estarían dando más profundidad a la rotación, sino que automáticamente pasarían a estar entre las mejores de toda la Gran Carpa de cara a esta nueva zafra y, sin duda, el pitcheo se establecería como una de sus más grandes fortalezas.

Para una franquicia como Boston, que busca estabilidad y profundidad en su rotación, el perfil del venezolano encaja con las necesidades estratégicas del equipo.

En la temporada pasada, Suárez terminó con récord de 12 ganados y ocho perdidos, 26 juegos disputados, 157.1 entradas de labor, 56 carreras permitidas, 38 boletos, 151 ponches, WHIP de 1.22 y efectividad de 3.20. Su condición de zurdo añade un valor adicional, considerando la demanda constante y actual que existe en MLB.

Finalmente, no cabe duda de que el mercado de Ranger Suárez tomará más intensidad con el pasar de los días y, si los Medias Rojas de Boston logran firmar un acuerdo con el venezolano, se posicionaría como un serio candidato a ganar el título divisional en el Este de la Liga Americana.