MLB: Los White Sox presentan a sus nuevas joyas internacionales de la clase 2026

Suscríbete a nuestros canales

En una ceremonia cargada de optimismo y proyecciones a futuro, los Chicago White Sox presentaron oficialmente a los 18 prospectos que integran su clase de firmas internacionales 2026.

El evento estuvo encabezado por David Keller, asistente especial del gerente general, y Louis Silverio, asistente del director internacional, quienes subrayaron la importancia de estas adquisiciones para el relevo generacional de la organización del sur de Chicago.

Venezuela lidera la inversión en bonos

La lista de reclutas estuvo encabezada por el receptor venezolano Fernando Graterol, quien se perfila como una de las piezas más prometedoras de este ciclo. Graterol rubricó un contrato que incluye un bono por firma de 1.6 millones de dólares, destacando por su madurez detrás del plato y su potencial ofensivo.

Siguiendo muy de cerca sus pasos, los White Sox aseguraron al jardinero venezolano Sebastián Romero con un bono de 1.5 millones de dólares. Romero es descrito por los scouts como un jugador "de cinco herramientas", capaz de impactar el juego tanto con su velocidad en las bases como con su capacidad de cubrir terreno en los jardines y su contacto sólido.

El talento dominicano presente

En cuanto a la representación de la República Dominicana, el lanzador Roderick Ramírez se alzó como el prospecto que recibió la mayor bonificación de su país para esta clase, con un bono de 400 mil dólares.

Ramírez es visto como un brazo con gran proyección física y una mecánica limpia que promete desarrollar una velocidad de élite bajo la tutela de los instructores de la organización.

Un día de hitos para la organización

"Este 15 de enero es un día muy especial: el día en que los peloteros internacionales de la clase 2026 firman su primer contrato profesional", expresó Louis Silverio durante el acto. Para la gerencia de los White Sox, esta fecha representa la culminación de años de seguimiento y evaluación en los estadios de toda América Latina.

Silverio destacó que este paso es motivo de orgullo no solo para el equipo, sino para las comunidades de origen de los jóvenes. "Es un día para celebrar a estos jóvenes que están dando el primer paso hacia su sueño. Un camino que ha requerido grandes sacrificios por parte de ellos, de sus familias y de sus entrenadores", añadió el ejecutivo.

Formación integral en la academia de Boca Chica

La firma de estos contratos marca el inicio de una fase crítica de desarrollo. Los 18 prospectos se integrarán de inmediato a la academia de los White Sox en la República Dominicana, donde comenzarán un proceso de adaptación bajo un esquema de formación integral.

Este programa no se limita únicamente al desarrollo de habilidades dentro del diamante; la organización enfatiza estándares educativos y humanos, preparando a los jóvenes para los retos de la vida profesional en los Estados Unidos.

Con esta nueva clase, Chicago reafirma su compromiso con el mercado internacional, consolidando su complejo en Quisqueya como uno de los centros de formación de talento más importantes del béisbol caribeño.