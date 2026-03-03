Popular reggaetonero fue sentenciado a 10 años de cárcel

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva decisión judicial estremeció la vida del reggaetonero cubano, Yosvanis Sierra Hernández, mejor conocido como Chocolate MC, quien fue condenado en un tribunal de Miami el 2 de marzo de 2026 a 10 años de prisión más 5 años de libertad condicional.

Esto ocurre luego de que el artista se declarara culpable de una serie de cargos que incluían solicitar el asesinato de otra persona y posesión de drogas. Gracias a la negociación entre la defensa y la fiscalía, se evitó una posible cadena perpetua.

La caída del reggaetonero

El caso se remonta al pasado mes de noviembre, cuando Chocolate MC fue encontrado culpable por un jurado de solicitar el asesinato de Damián Valdez Galloso, quien estaba encarcelado por ser acusado del asesinato del también reguetonero urbano El Taiger.

Según las autoridades, el artista difundió videos y mensajes en los que supuestamente incitaba a otros a que apuñalaran a Valdez Galloso mientras cumplía su condena. Además de este cargo principal, el acuerdo judicial también abarcó otros dos procesos pendientes:

El secuestro de un fanático

Posesión de crack y marihuana en la habitación de un hotel en Coral Gables, al sur de Miami.

Lo que sigue para Chocolate MC

Vestido con el uniforme rojo que llevan los presos de alto riesgo, el cantante se mostró sorprendentemente tranquilo en la corte. Intercambió gestos afectuosos con familiares y respondió con calma a las preguntas del juez, asistido por un traductor.

Tras cumplir su sentencia de 10 años, Chocolate MC deberá permanecer bajo supervisión judicial durante cinco años adicionales, lo que incluye cumplir condiciones específicas establecidas por la corte y mantenerse alejado de las víctimas involucradas en los casos.

Además, se ordenaron evaluaciones de salud mental y abuso de sustancias como parte de las medidas complementarias de su sentencia.