Lluvia de millones en Quisqueya: 26 prospectos dominicanos alcanzan el bono de siete dígitos

Suscríbete a nuestros canales

El pasado jueves, las organizaciones de las Grandes Ligas abrieron oficialmente sus talonarios, transformando años de entrenamiento y promesas en contratos multimillonarios para decenas de adolescentes dominicanos. El inicio del período de firmas internacionales de 2026 no solo cumplió con las expectativas, sino que consolidó a la República Dominicana como la principal cantera del béisbol mundial.

Johenssy Colomé: Un talento que rompió las proyecciones

El nombre que acaparó todos los titulares fue el del campocorto Johenssy Colomé, quien encabezó el grupo de 26 prospectos dominicanos que aseguraron bonos de al menos un millón de dólares. Colomé, que lleva el béisbol en la sangre, firmó con los Atléticos de Oakland por la impresionante cifra de 4 millones de dólares.

El linaje de Johenssy es de pura cepa ligamayorista: su padre, Jesús Colomé, lanzó durante una década en la Gran Carpa, mientras que su tío, Alexander Colomé, suma 11 campañas de experiencia y actualmente refuerza el bullpen de los Leones del Escogido. La cotización de Johenssy subió como la espuma; aunque originalmente se proyectaba un bono de 2.1 millones, su desempeño reciente obligó a los Atléticos a casi duplicar la oferta. Según los escuchas, su potencial ofensivo recuerda al de Vladímir Guerrero Jr., mientras que su elegancia defensiva se asemeja a la de Manny Machado.

La economía del talento: 51.8 millones en un solo día

El impacto financiero de este primer día de firmas es masivo. El grupo de los "millonarios" dominicanos ya ha comprometido un total de 51.8 millones de dólares, lo que representa casi una cuarta parte de la disponibilidad total de presupuesto que tienen los 30 equipos para este ciclo de reclutamiento (que concluye el 15 de diciembre).

Si bien el mercado internacional fue liderado por el campocorto venezolano Luis Hernández —quien recibió 5 millones de dólares de los Gigantes de San Francisco—, la profundidad del talento dominicano fue la que dominó el volumen de las transacciones de alto nivel.

Otros fichajes estelares que marcaron la jornada

Además de Colomé, otros nombres destacaron por el valor de sus contratos y las expectativas de las organizaciones:

Wandy Asigen (Mets de Nueva York): El torpedero nativo de Montellano, Puerto Plata, selló su firma por 3.9 millones de dólares . Asigen es considerado por los rankings oficiales de la MLB como el prospecto dominicano número uno de este año y el segundo mejor a nivel internacional.

Víctor Valdez (Rays de Tampa Bay): Manteniendo su tradición de agresividad en el Caribe, los Rays aseguraron a Valdez con un bono de 3.5 millones . Es la tercera cifra más alta otorgada por el equipo fuera de EE. UU., solo superada por los históricos bonos de Wander Franco y Brailer Guerrero.

Ángel Núñez Jr. (Rojos de Cincinnati): La organización de los Rojos destinó 3 millones de dólares para el jardinero Núñez Jr., marcando uno de los compromisos financieros más grandes en la historia del equipo para un jugador aficionado latino.

El inicio de un largo camino

Aunque el dinero recibido el jueves asegura el futuro económico de estas familias, el verdadero reto comienza ahora. Estos jóvenes, la mayoría de entre 16 y 17 años, se integrarán en las próximas semanas a las academias de sus respectivos equipos en el país (Complexes), donde iniciarán su proceso formativo con la mirada puesta en llegar a los Estados Unidos y, eventualmente, al "Gran Show".