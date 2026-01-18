MLB

MLB: Bob Abreu está a la par de Barry Bonds y un miembro del Salón de la Fama

El exgrandeliga venezolano dejó grandes números en su carrera en la MLB para ser inmortalizado en Cooperstown

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 18 de enero de 2026 a las 05:14 pm
Foto: Cortesía
Toda Venezuela está a la expectativa de quién pudiera ser el próximo venezolano en el Salón de la Fama de Cooperstown. Uno de los grandes candidatos es Bob Abreu, que a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas dejó estadísticas que lo sitúan a la par de varias leyendas del beisbol.

Abreu, ¿con destino al Salón de la Fama?

En los últimos días se ha dado a conocer algunos resultados de las votaciones al Salón de la Fama 2026, algo que ha permitido tener un panorama más claro de cara a cuando se den a conocer los resultados oficiales. En el caso de los peloteros venezolanos, el Comedulce aparece con un 40.4 % de apoyo.

Y es que el estelar jardinero ha sido uno de los nombres que más terreno ha ganado en las últimas actualizaciones, sin mencionar que es de los casos que más ha generado debate entre los fanáticos. Su consistencia ofensiva y aporte integral en varias facetas del juego continúan fortaleciendo su candidatura a Cooperstown.

Justamente, entre esos increíbles números que dejó Bob Abreu, hay tres apartados en los que se encuentra en la misma línea con Barry Bonds y de Willie Mays, miembro del Salón de la Fama. Las tres figuras son las únicas con 1.450 (o más) bases por bolas, 900 (o más) extrabases, y 300 (o más) bases robadas.

Bob Abreu

  • 1.476 bases por bolas
  • 921 extrabases
  • 400 bases robadas

Barry Bonds

  • 2.558 bases por bolas
  • 1.440 extrabases
  • 514 bases robadas

Willie Mays

  • 1.468 bases por bolas
  • 1.326 extrabases
  • 339 bases robadas

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Beisbol