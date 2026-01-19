LVBP: El pitcheo del Magallanes lidera esta estadística negativa durante el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

A falta de seis juegos para que el Round Robin de la temporada 2025-2026 de la LVBP finalice, los Navegantes del Magallanes todavía tienen que remar contracorriente para meterse de lleno en la pelea por uno de los puestos con destino a la final. Pero para ello, primero deberán realizar algunos ajustes, sobre todo en el pitcheo.

Mucho poder en contra para el Magallanes

Los dirigidos por el manager Yadier Molina cerraron la semana con saldo positivo de tres victorias y dos derrotas. Con ese panorama, el equipo evitó ceder terreno en la clasificación y apenas se encuentra a 2.5 juegos de la cima, así como a 2 del segundo lugar.

Sin embargo, las cosas no han salido del todo bien para los filibusteros. Al chequear las estadísticas colectivas en lo que va de Round Robin, y previo a la jornada de este lunes, son el equipo que más jonrones tiene en contra, con un total de 17.

Asimismo, el detalle de dicha cifra es que apenas seis los recibió la semana pasada, del 12 al 18 de enero; en tanto que los restantes 11 fueron producto de las primeras jornadas de la fase semifinal, en las que el equipo no pudo mostrar su mejor faceta.