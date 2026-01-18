LVBP: Yadier Molina promete guerra con el Magallanes en Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes encendió la semifinal con una remontada épica en Valencia. Este sábado vencieron 10-9 a Cardenales de Lara, dejándolos en el terreno de juego. Lo que causó la alegría de Yadier Molina que promete guerra de sus jugadores en lo que resta de Round Robin.

Molina fue claro tras la remontada del Magallanes: "Los muchachos metieron mano a la ofensiva, cogieron buenos turnos y fue un juego de muchas emociones. Estos muchachos vinieron a guerrear, vinieron a ganar". La Nave tiene marca de 4-6 y está a 2.5 juegos del liderato del Round Robin.

Por otra parte, Yadier que tiene una amplia experiencia en Grandes Ligas resaltó que ve algo especial en sus jugadores: "Estos muchachos cambiaron la mentalidad, ganarle al equipo número uno demuestra la mentalidad que tenemos, estoy muy contento con el desempeño de todos".

Navegantes del Magallanes tiene una tarea clara para el resto del Round Robin

Navegantes del Magallanes sabe que para alcanzar la Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional debe vencer cada juego clave. En esa línea, la próxima semana será importante para alcanzar las primeras posiciones de la clasificación en el Round Robin.

El próximo lunes 19 de enero enfrentarán nuevamente a Cardenales de Lara, una victoria contra el líder los ayudará a ir escalando posiciones. Sin embargo, los juegos más importantes serán la doble tanda contra Bravos de Margarita el martes 20 y miércoles 21 de enero.

Seguidamente tendrá un doble encuentro contra Lara el jueves 22 y el sábado 24 y cerrará el Round Robin contra Bravos de Margarita en casa el domingo 25 de enero. la próxima semana es fundamental para alcanzar uno de los dos lugares de la Final en Venezuela y enfrentará solo a dos equipos.