Yadier Molina gana el premio al Manager del Año en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La heroica gesta de Yadier Molina en su segunda etapa con los Navegantes del Magallanes no pasó desapercibida para los medios de comunicación en Venezuela, quienes han elegido al antiguo catcher y futuro Salón de la Fama como el Manager del Año de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El manager de los filibusteros llegó al equipo en una situación realmente complicada, cuando se encontraban con récord de ocho triunfos y 15 derrotas. Sin embargo, el "Marciano" supo dar en la tecla correcta y enderezó el rumbo de los suyos, para terminar metiéndolos en la postemporada, al concluir con foja de 29 victorias y 27 reveses, lo que sirvió para recibir 36 votos al primer lugar, sumar 128 puntos, y quedarse con esta distinción.

Yadier Molina, Manager del Año

A pesar de sus increíbles credenciales, Yadier Molina tuvo competencia seria por el Premio "Chico" Carrasquel. Asdrúbal Cabrera, manager novato, quien logró devolver a Caribes al Round Robin, culminó en la segunda posición, al recibir 14 votos al primer lugar y sumar 60 unidades.

El tercer lugar fue para otro novato, César Izturis, quien sumó cuatro votos al primer lugar y 16 para el segundo, para un total de 28 puntos. Lipso Nava (5) y Henry Blanco (1) tabién recibieron votos para el primer lugar, y sumaron 19 y cinco puntos respectivamente.