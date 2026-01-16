¿Volverán los hermanos Chourio a jugar con Águilas? Esto dice Lipso Nava

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia han tenido que superar muchas trabas a lo largo de toda la temporada 2025-2026, con situaciones de sus peloteros. Sin embargo, han logrado sobrepasar esas situaciones y en este momento, están en la lucha por meterse en la gran final.

Respecto a varios temas relacionados al conjunto "Aguilucho", su dirigente, Lipso Nava, conversó con los Medios de Comunicación y en primer lugar, habló sobre la comunicación con sus jugadores.

José Alguacil tiene buena relación con sus peloteros:

"Lo importante es que cuando des el mensaje, des un mensaje empático. También tuve la oportunidad de jugar, de poder compartir terreno con ellos y se lo que se siente cuando uno hace un error. Aquí nadie quiere salir a hacer un error, lo importante es que cuando estés en las malas puedas salir de eso lo más rápido posible", destacó Lipso Nava sobre cómo ayudar a sus jugadores en esas situaciones.

Aunado a eso, Lipso resaltó lo hecho haste el momento por los refuerzos tomados en el draft, motivado a que se adaptaron a las necesidades inmediatas del equipo. A pesar de que Zac Grotz no continuó con el equipo, Suárez y Bonaci se mantienen haciendo un trabajo sobresaliente.

Esto dice Lipso Nava sobre el caso de los hermanos Chourio:

En ningún momento los "Rapaces" han contado con el equipo completo en una semana del torneo y en este caso, las bajas son los hermanos Chourio, quienes se ausentaron después del primer duelo del todos contra todos.

No obstante, hay una posibilidad de que puedan informarse nuevamente antes de concluir la semifinal y esto dijo al respecto, Lipso Nava. "Hasta ahora no sé nada, son rumores. ¡Ojalá! Las puertas están abiertas para los dos, sabemos que están cumpliendo compromisos personales en el exterior y esperamos que se den los tiempos, para tenerlos de regreso".

Jackson, está haciendo sus trámites de visado. Mientras que Jaison, se encuentra cumpliendo compromisos con su organización en los Estados Unidos.