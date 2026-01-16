La nómina de los mil millones: El blindaje dorado de los Dodgers de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

En el Dodger Stadium, el sonido del madero compite con el constante ritmo de las calculadoras. Tras la reciente e impactante firma del jardinero Kyle Tucker, la organización de los Dodgers ha consolidado una estructura financiera que desafía los límites del deporte profesional. En este vestuario, los contratos de nueve cifras han dejado de ser hitos aislados para convertirse en la base de un proyecto diseñado para el dominio absoluto.

Un ejército de cien millones

La estrategia de la gerencia angelina ha sido clara: blindar el talento élite mediante compromisos a largo plazo. Actualmente, la columna vertebral del equipo está sostenida por ocho jugadores cuyos contratos superan la barrera de los $100 millones de dólares, una acumulación de capital humano que no tiene precedentes en las Grandes Ligas.

En la cima de este imperio se sitúa Shohei Ohtani, con su histórico pacto de 10 años y $700 millones, una cifra que redefinió el mercado global. Le siguen los pilares de la franquicia que iniciaron esta era: Mookie Betts, asegurado por 12 años y $365 millones, y el lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, quien firmó por el mismo periodo tras una inversión de $325 millones. La pieza más reciente de este rompecabezas, Kyle Tucker, se unió al club con un contrato de 4 años y $240 millones, estableciendo el segundo promedio anual más alto de la historia.

Profundidad sin límites

Pero el poder económico de los Dodgers no se detiene en sus figuras de portada. La rotación y el núcleo defensivo han sido reforzados con inversiones igualmente masivas que garantizan la competitividad año tras año.

El as zurdo Blake Snell lidera la rotación tras firmar por 5 años y $182 millones, seguido de cerca por el inicialista Freddie Freeman, cuyo contrato de 6 años y $162 millones ha sido fundamental para la estabilidad del equipo. En la receptoría, los Dodgers aseguraron a Will Smith con una extensión de 10 años por $140 millones, mientras que el derecho Tyler Glasnow completa este grupo de élite con su pacto de 5 años y $136.5 millones.

Incluso en el bullpen, la organización ha mostrado su músculo financiero. Aunque el contrato total de Edwin Díaz se sitúa en $69 millones por 3 años, su valor anual y la estructura de bonos refuerzan la idea de un equipo que no escatima en gastos para cerrar los juegos.

La ingeniería del éxito

Lo que permite a los Dodgers sostener esta nómina, que supera los $400 millones de dólares anuales, es una sofisticada ingeniería contable. A través de pagos diferidos, la franquicia ha logrado distribuir más de mil millones de dólares en obligaciones futuras, permitiéndoles mantener el flujo de caja necesario para seguir siendo agresivos en el mercado de agentes libres.