LVBP: Alexi Amarista iguala increíble marca de Endy Chávez en Postemporada

Alexi Amarista consolidó en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) que es uno de los mejores bateadores en los últimos 20 años en el circuito. El barcelonés dio un pasó importante en sus aspiraciones de convertirse en el próximo toletero en pisar la cifra de los 1,000 hits, tras llegar a los 800 inatrapables en la actual edición.

En el vigente Round Robin de la pelota venezolana, el experimentado jugador también afianza su legado como uno de los toleteros más notables en los diamantes. El "Ninja" estuvo productivo en la jornada de este jueves por la noche, tras ligar de 4-2 con par de anotadas y una remolcada.

Pese a que no pudo evitar el revés (9x5) de los Bravos de Margarita ante Cardenales de Lara, el segunda base llegó a 152 anotaciones en su carrera en la Postemporada de la LVBP para igualarse en el segundo puesto de todos los tiempos de ese apartado con Endy Chávez, quien finalizó con esa cantidad en su nutrida trayectoria en las mencionadas instancias en Venezuela.

Alexi Amarista cerca de legendaria marca de Robert Pérez

Con sus dos anotadas contra Cardenales, Amarista no solo emular lo logrado por el legendario jardinero de Navegantes del Magallanes, sino que se puso a las puertas de máxima cantidad de todos los tiempos, que está en manos de Robert Pérez con 159 carreras anotadas, de acuerdo con los registros de Pelota Binaria.

Amarista está a solo siete anotadas de igualar a la llamada Pared Negra, una meta que lo coloca muy cerca de escribir una nueva página en la historia de estas instancias. En lo que va Round Robin en la vigente campaña de la LVBP, el anzoatiguense está brillando con promedio al bate de .375, un jonrón, siete impulsadas, ocho anotadas, 12 hits, par de triples, tres dobletes, .688 de slugging y un OPS de 1.132 en ocho juegos.