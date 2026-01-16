LVBP

Resultados en la jornada de este 15 de enero en el Round Robin de la LVBP

Por

Meridiano

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 11:45 pm

Se repitieron los ganadores de la jornada anterior y se cumplió la mitad del calendario del Round Robin 

La jornada de este jueves, 15 de enero, en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional contó nuevamente con muchos batazos y fue bastante peculiar. Por lo tanto, es importante repasar cómo quedaron los resultados en ambas plazas.

La principal razón de lo extraordinario de esta fecha, es que se disputó el duelo entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes en el estadio Monumental Simón Bolívar. A pesar de que Leones del Caracas, conjunto que hace vida en ese recinto, está eliminado.

Magallanes se crece en el Monumental:

La ofensiva de los Navegantes del Magallanes se destapó en el estadio Monumental, para propinarle una paliza a las Águilas del Zulia con marcador de 10 carreras Carreras por 4.

Ángel Reyes fue de los más destacados de la noche, con un vuelacercas, tres carreras impulsadas y dos anotadas, tras curiosamente ingresar por una lesión de Yasiel Puig.

Cardenales barre a Bravos en Barquisimeto:

Los Cardenales de Lara siguen inspirados en este "todos contra todos" y en la jornada de este jueves, le pasaron la escoba a los Bravos de Margarita en la mini serie de dos encuentros, para afinazarse en el primer puesto de la tabla de posiciones.

Los dirigidos por César Istúriz gozaron de una ofensiva explosiva, que les permitió superar a los "Insulares" con marcador de 9 carreras por 5, en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Viernes 16 de Enero de 2026
