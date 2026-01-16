LVBP: Magallanes logra una victoria de tamaño Monumental frente a Águilas

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes (3-5) aprovecharon su localía para sumar una nueva victoria en este Round Robin. El único detalle es que para esta jornada del jueves no jugaron en Valencia, sino en el Estadio Monumental Simón Bolívar, donde desplegaron todo su arsenal ofensivo para triunfar 10 a 4 ante Águilas del Zulia (4-4).

Magallanes, de menos a más

El encuentro en la capital arrancó con unos rapaces activos para tomar la delantera en la pizarra. En el primer episodio, Simón Muzziotti inauguró las cosas con un sencillo que remolcó a Andrés Chaparro. Luego, en la alta del tercero, José Pirela hizo algo similar con un hit productor para ampliar la ventaja.

Sin embargo, los filibusteros ajustaron algunos detalles para iniciar la remontada en innings seguidos y con conexiones de poder. La fiesta comenzó con un cuadrangular solitario de Wilfredo Tovar en el tercero, mientras que Ángel Reyes disparó uno similar en el cuarto con un compañero en circulación.

Para el quinto episodio concretaron un rally de cuatro rayitas. El protagonista en esta ocasión fue Leandro Cedeño, quien conectó un jonrón de tres carreras entre los jardines izquierdo y central. Acto seguido, José Gómez añadió otra luego de un largo triple por el jardín central.

Pero la ofensiva de Magallanes no se detuvo. Para el sexto, Ángel Reyes apareció con un triple; en tanto que en el séptimo, Sandy León y Eliézer Alfonzo Jr. aportaron gracias a sencillo y doble, respectivamente.

Por su parte, las Águilas volvieron a la carga en el séptimo, cortesía de un sencillo de José Pirela; y en el octavo, tras una conexión de Eduardo Torrealba.