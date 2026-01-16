LVBP: Magallanes se preocupa por lesión de Yasiel Puig

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves ha sido motivo de preocupación para los Navegantes del Magallanes, quienes necesitan del aporte de todos sus peloteros para seguir mejorando sus registros en el Round Robin. Y es que el motivo se debe a Yasiel Puig, pues apenas pudo completar un turno al bate antes de salir por una lesión.

Incertidumbre en Magallanes con Puig

Todo sucedió en la misma primera entrada. El pelotero cubano pegó un largo batazo hacia el jardín izquierdo, lo suficientemente lejos para ir por la segunda almohadilla. Sin embargo, al momento de deslizarse sufrió un inconveniente físico que lo obligó a abandonar el terreno de juego.

Minutos después de la situación, el Jefe de Trainers de la Nave, Antonio Balleste, informó que Yasiel Puig sufrió una contractura muscular en el isquiotibial izquierdo. Hasta los momentos se desconoce la magnitud del problema y el tiempo estimado que estará lejos de la actividad con el equipo.

Números de Yasiel Puig en el Round Robin 2025-2026 de la LVBP