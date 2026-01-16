LVBP: Giuseppe Palmisano tiene varios planes para el beisbol venezolano a corto plazo

Suscríbete a nuestros canales

Durante este jueves surgieron varias noticias importantes para el beisbol en Venezuela. Y es que Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), fungió como vocero y resaltó varios aspectos que espera que se cumplan a corto plazo.

LVBP, Serie de las Américas, y más

Para esta jornada de Round Robin, los Navegantes del Magallanes cambiaron de sede y se mudaron provisionalmente al Estadio Monumental Simón Bolívar, hogar de los Leones del Caracas. Dicho movimiento, según apuntó Palmisano para las cámaras de Meridiano, tiene como objetivo incentivar un poco más el beisbol en la capital por estas fechas.

A su vez, también señaló que tiene intenciones de seguir expandiendo la pelota a todos los rincones del país. Recordemos que a mediados de diciembre se realizó un encuentro en el Estadio Monumental de San Cristóbal, entre Magallanes y Caribes de Anzoátegui.

Por otra parte, Giuseppe Palmisano confirmó que la final de esta temporada 2025-2026 de LVBP se jugará a siete juegos como de costumbre, e incluso tiene en mente que se extienda a nueve en un futuro cercano.

Por último, también tocó el tema de la Serie de las Américas 2026, la cual ya está confirmada en Caracas y La Guaira. De hecho, no descartó que la próxima edición se realice nuevamente en Venezuela, aumentando además el número de invitados.