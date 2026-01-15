LVBP: Este es el nuevo importado que espera ayudar al Magallanes en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes tienen claro que necesitan sumar victorias para tratar de meterse en la pelea por un puesto con destino a la final. Si bien todavía quedan varias jornadas en este Round Robin, la directiva no quiere ceder más terreno y es por eso que sumaron a un nuevo importado a sus filas.

Magallanes se refuerza con un mexicano

Según anunció la organización filibustera en sus redes sociales, Carlos Sepúlveda se sube al barco por lo que resta de temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que, de esta manera, el manager Yadier Molina ahora contará con un pelotero versátil a nivel defensivo, de mucha velocidad, y con muy buenas cifras con el madero.

El infielder mexicano viene de tener acción en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico con Jaguares de Nayarit. Vale mencionar que el equipo protagonizó una muy buena ronda regular, pero en el primer playoffs quedó eliminado (4 - 1) ante Algodoneros de Guasave.

Respecto a las estadísticas de Carlos Sepúlveda, los Navegantes del Magallanes contarán con un jugador que dejó una línea ofensiva de .296/.418/.379 producto de 71 imparables en 240 turnos, con 13 dobles, dos triples, un jonrón, 20 carreras impulsadas, 53 anotadas, 19 bases robadas, 47 bases por bolas, 32 ponches y .797 de OPS luego de 67 encuentros.