LVBP: Danry Vásquez acaricia Top 5 entre máximos jonrones en Round Robin

Después de par de derrotas consecutivas, Cardenales de Lara regresó al camino de la victoria en la jornada de este miércoles 14 de enero tras vencer 9x6 a Bravos de Margarita en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Danry Vásquez extendió su buen momento con el madero y desapareció su segundo cuadrangular en el presente Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La "Bala" le repitió la dosis a los insulares con tablazo descomunal por el jardín derecho en la parte baja del tercer inning para remolcar dos anotaciones. El patrullero experimentado se ha mantenido dando una exhibición con el bate en el "Todos contra todos" y cerró su producción al ligar de 4-1 con su segundo bambinazo, tres producidas y una anotada.

Con su estacazo de cuatro esquinas en las mencionadas instancias, Danry Vásquez alcanzó los 12 jonrones en Postemporada, una cifra que lo consolida como uno de los bateadores zurdos más destacados en instancias decisivas. Su poder ofensivo ha sido clave para su equipo, especialmente en momentos de alta presión, donde su capacidad para cambiar el rumbo de un partido con un solo swing ha marcado diferencias importantes.

Danry Vásquez entre los más poderosos en Round Robin

Con ese total, Vásquez quedó a solo dos cuadrangulares de ingresar al selecto grupo de los cinco zurdos con más jonrones en la historia de la postemporada. Este logro lo coloca muy cerca de una marca histórica, reflejando no solo su constancia a lo largo de los años, sino también su impacto en los escenarios más exigentes del béisbol.

El guardabosque ha demostrado que es un hombre de momentos claves en la pelota criolla, siendo determinante en los últimos campeones con Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara. Con los crepusculares en la primera posición en la tabla, el pelotero venezolano tiene una gran posibilidad de conquistar su tercer trofeo consecutivo en el circuito invernal.

En lo que va de Postemporada, Vásquez presenta número excepciones con promedio al bate de .357, dos vuelacercas, 12 impulsadas, 10 hits, cinco anotadas, .438 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.117 en siete encuentros jugados.