Cardenales recupera la cima del Round Robin con triunfo ante Bravos

Los Cardenales de Lara recuperaron rápidamente la cima del Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, tras vencer a Bravos de Margarita, en un desafío de mucha adrenalina en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Los dirigidos por César Istúriz lograron un buen rally en la primera parte del compromiso, para terminar imponiéndose con marcador final de 9 carreras por 6, ante unos "Insulares" que intentaron remontar en tres ocasiones, pero se quedaron cortos.

Resumen:

Ocho de las nueve anotaciones de los "Crepusculares" llegaron entre el primero y el cuarto inning, incluidas las dos en el tercer capítulo que fueron remolcadas por un cuadrangular de Danry Vásquez, el cual posteriormente provocó un pequeño conato entre estas franquicias. La última anotada de los locales, llegó en la baja del séptimo tramo.

Por su parte, los isleños gozaron de un bambinazo de tres carreras de José Rondón, en el segundo tramo. Posteriormente, sumaron dos anotadas más en el cuarto capítulo y la última en el octavo, aunque ya era muy tarde.

Aparte de Danry Vásquez, con su poder, el más sobresaliente con el madero por lo larenses fue Luisangel Acuña, con una jornada de tres indiscutibles, con un doble, una remolcada y un par de anotadas. Además, el lauro fue a la cuenta del lanzador Brayan Pérez (0-1), el revés a la cuenta de Jorge García (0-2) y el salvado fue para Listher Sosa.

¿Cómo quedaron estos equipos con este resultado?

El balance de Cardenales quedó en 5-2 y quedaron nuevamente en solitarios en la parte superior de la tabla de posiciones. Por su parte, Bravos quedó con récord de 2-5 y están empatados con Magallanes (2-5) en el cuarto lugar.