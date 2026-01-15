LVBP: José Rondón se estrena como jonronero con Bravos de Margarita

Suscríbete a nuestros canales

José Rondón aterrizó en los Bravos de Margarita con la intención de reforzarlos con buena defensa y una gran ofensiva. Si bien el inicio del Round Robin ha sido un tanto regular para él, durante la noche de este miércoles sacó a relucir su fuerza en un momento clave del juego.

Rondón sigue produciendo con el madero

Para esta jornada, los insulares miden fuerzas contra Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Su objetivo no es otro que sumar una victoria, la cual sería importante para sus aspiraciones de escalar en la tabla de posiciones.

Con el marcador adverso, José Rondón tomó su primer turno al bate en el segundo episodio. Allí, con dos compañeros en circulación, le desapareció la bola al abridor Wilmer Font por todo el jardín izquierdo para igualar las cosas en la pizarra.

De esa manera, La Locura sumó su primer vuelacercas de este Round Robin y, además, llegó a seis carreras remolcadas para liderar dicho apartado en el conjunto margariteño.